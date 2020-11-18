مستشفى المقريف في أجدابيا يستعد لإطلاق موقعه الإلكتروني

مستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي. (الإنترنت)

تستعد إدارة مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا خلال الفترة المقبلة لإطلاق موقع إلكتروني يهدف إلى تمكين الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى من الاطلاع على بياناتهم الإدارية والمالية عبر إدخال الرقم الوطني أو الرقم الوظيفي.

وقال رئيس لجنة دراسة الملفات الشخصية للعاملين بالمستشفى، نوري المجدوب لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن إدارة المستشفى انتهت من دراسة أكثر من 1636 ملفًا وظيفيًّا خاصًّا بالأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى من إجمالي القوة الفعلية بمنظومة شؤون العاملين بالمستشفى، التي تبلغ 1739 ما بين أطباء وأطقم تمريض وموظفين.

وأضاف المجدوب، أنه بعد الانتهاء من دراسة جميع الملفات الخاصة بالعاملين بالمستشفى سيتم رفع كافة البيانات الإدارية والمالية على الموقع الإلكتروني بحيث يستطيع كل موظف الاطلاع ومعرفة وضعه الوظيفي والمالي دون الحاجة إلى الحضور للإدارات المختصة بهذا الشأن.

وأوضح أن اللجنة المكلفة باشرت العمل في إعداد أرشيف إلكتروني للمستشفى خاص بجميع القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة (التعيين، التسوية، الترقية، التصنيف، تغيير المهنة، الترقيات التشجيعية، وغيرها) وكذلك إعداد أرشيف إلكتروني لوحدة المحفوظات ومكتب الشؤون القانونية من خلال عمل منظومة خاصة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من ضمن الخطط الموضوعة من قبل مدير عام المستشفى، فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة، التي تهدف إلى تحسين وتطوير العمل الإداري والمالي حتى يرتقي إلى مصاف الإدارات المتقدمة في تقديم الخدمات للأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى.