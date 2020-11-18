منظمة الصحة تسلم جهازي «pcr» لمستشفى «المنصورة» بشحات و«الخدمات الصحية» بدرنة

منظمة الصحة تسلم جهازي «pcr» لمستشفى «المنصورة» بشحات و«الخدمات الصحية» بدرنة، 18 نوفمبر 2020. (منظمة الصحة)

قدمت منظمة الصحة العالمية جهازي «pcr» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ومجموعات الاختبار الخاصة بهما إلى مستشفى «المنصورة» للأمراض الصدرية في شحات، وإدارة الخدمات الصحية في مدينة درنة لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس.



وقال مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن المنظمة قامت كذلك بتدريب فنيي المختبر لضمان إجراء الاختبار وفق البروتوكول المعتمد، لافتًا إلى أن هذه المساعدات تمت بفضل الدعم المقدم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.

- وصول كمية من مشغلات تحاليل «كورونا» لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق



يشار إلى أن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا سلم في 10 نوفمبر الجاري، مشغلات تحاليل لجهاز الكشف عن فيروس «كورونا» «PCR» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع طبرق. كما عقدت المنظمة الدولية في أكتوبر الماضي ورشة عمل لمدة يومين لـ36 مشاركًا من فرق الاستجابة السريعة بمنطقة الزاوية، بما في ذلك فرق من صرمان، وصبراتة.

منظمة الصحة تسلم جهازي «pcr» لمستشفى «المنصورة» بشحات و«الخدمات الصحية» بدرنة، 18 نوفمبر 2020. (منظمة الصحة)

منظمة الصحة تسلم جهازي «pcr» لمستشفى «المنصورة» بشحات و«الخدمات الصحية» بدرنة، 18 نوفمبر 2020. (منظمة الصحة)

منظمة الصحة تسلم جهازي «pcr» لمستشفى «المنصورة» بشحات و«الخدمات الصحية» بدرنة، 18 نوفمبر 2020. (منظمة الصحة)