وصول كمية من مشغلات تحاليل «كورونا» لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق

تسليم مشغلات التحليل إلى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق. (الإنترنت)

سلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء، مشغلات تحاليل لجهاز الكشف عن فيروس كورونا «PCR» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع طبرق.

وقال عضو مكتب المنظمة في ليبيا، الدكتور أحمد العليقي لـ«بوابة الوسط»، إن كمية المشغلات التي سلمها مكتب المنظمة لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق «تكفي لتشخيص 400 حالة تقريبًا».

وتوقع العليقي أن تساهم هذه الكميات في حل جزء من مشكلة نقص المشغلات بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق الذي قال إنه «عمل بشكل ممتاز خلال الموجة الأولى للجائحة».

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن وفرت جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع طبرق، خلال شهر مايو الماضي.