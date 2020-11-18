حملة لمديرية أمن شحات على الطريق العام وضبط 17 مركبة مخالفة

شعار مديرية أمن الشحات. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن شحات أنها بدأت حملة أمنية مفاجئة لتأمين الطريق العام، أسفرت عن حجز أكثر من 17 مركبة مخالفة لقانون المرور رقم 11 لسنة 1984، موضحة أن كل سائقي المركبات من الجنسيات الأجنبية.

وقالت المديرية في بيان اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحملة جاءت بناء على تعليمات مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، فيما شارك فيها قسم المرور شحات وقوة التدخل السريع بالمديرية .

وأوضحت أن المديرية سيّرت دوريات مُفاجئة لتأمين الطريق العام ضمن حملة تهدف للمُجاهرة بالأمن، وضبط حركة السير على طول الطريق الرئيسي وفقاً لقرار مدير أمن شحات رقم 96 لسنة 2020، بتشكيل لجنة لضبط الشارع العام برئاسة المساعد للشؤون العامة بالمديرية عقيد عزالدين المجدوب.

وبحسب البيان، قام عناصر الأمن المُشاركون في الحملة الأمنية، بتفتيش السيارات وضبط المُخالفة منها، وتفتيش شاحنات نقل البضائع لمُكافحة جرائم التهريب بشتى أنواعها.

وأكدت المديرية استمرارها في الحملات الأمنية والمرورية في كافة حدودها الإدارية، والتصدي لمتجاوزي القانون والمخالفين وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وضبط الحالة المرورية في البلاد.

وطالبت المديرية المواطنين والمقيمين، بالالتزام بتعليمات وقوانين المرور وتجنب الظواهر السلبية من «الاستهتار والرعونة»، التي تسبب الحوادث حفاظا علي سلامتهم وحماية مستخدمي الطريق.