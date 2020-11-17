تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة شفاء في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 03:36 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» تعود لفني محتبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة خالد بوجطيلة، إضافة إلى حالة شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم، الإثنين، عينتين للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين إيجابية عينة وسلبية أخرى، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء.

- تسجيل إصابتين جديدتين وحالتي وفاة بـ«كورونا» في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 301 حالة، بينها ست حالات نشطة، و254 حالة شفاء، فيما توفي 41 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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