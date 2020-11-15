تسجيل إصابتين جديدتين وحالتي وفاة بـ«كورونا» في الكفرة

مطويات إرشادية وزعتها منظمة الصحة العالمية في سبها للتوعية بخطر فيروس «كورونا»، 2 سبتمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة، السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة تسلم، السبت، ثلاث عينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين إيجابية عينتين، وسلبية عينة واحدة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

- تسجيل حالتي شفاء من «كورونا» في الكفرة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة 299 حالة، بينها خمس حالات نشطة، و253 حالة شفاء، فيما توفي 41 شخصا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.