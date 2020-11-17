عماري يكشف ملامح خطة العام الدراسي الجديد في ظل «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 02:51 مساء
عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري، 17 نوفمبر 2020، (تعليم الوفاق)

كشف عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق، محمد عماري زايد، ملامح خطة العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ مطلع يناير المقبل، مبينًا أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد المقررات الدراسية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، لوضع خطط دراسية بديلة تعتمد على «التعليم عن بعد»؛ بسبب استمرار جائحة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مراقبي التعليم بمناطق الساحل الغربي، وباطن الجبل وطرابلس الكبرى، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح عماري أن اللجنة ستتولى اقتراح ما يلزم من تعديلات على الخطة وفق ضوابط، بحيث يكون الفصل الدراسي 12 أسبوعًا، ويدرس الطلاب 3 أيام في الأسبوع، ويكون زمن الحصة 50 دقيقة، وعدد الحصص اليومية لا يتجاوز ست حصص.

ضوابط تنظيمية وأخرى احترازية
وأضاف أن من ضمن هذه الضوابط إلغاء الأسابيع المخصصة للامتحانات، ويكون البديل عن ذلك تأدية التلاميذ والطلاب امتحانات الفترة ونهاية الفصل أثناء اليوم الدراسي، وتحديد الدروس التي يتطلب شرحها من المعلم، التي لا يمكن للطالب استيعابها بمفرده، إلى جانب تحديد الموضوعات التي يمكن للطالب دراستها في البيت عن طريق الوسائط المتاحة، إضافة إلى وضع أسئلة في نهاية كل باب وفقًا للأوزان النسبية المعتمدة.

واستعرض الاجتماع سير الامتحانات للشهادة الثانوية من حيث الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك عمل اللجان المركزية للامتحانات، بالإضافة لآخر الترتيبات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

كما تناول المجتمعون آخر المستجدات للمستحقات المالية من مرتبات المنتسبين الجدد، وعلاوة الحصص والتسويات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة التصور المطروح لبداية العام الدراسي المقبل، وفق خطة دراسية تراعي الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والموظفين.

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