‎السراج يبحث مع الحلو ملف دعم النازحين والفئات الأكثر تضررا من حرب طرابلس

فائز السراج مع منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، 17 نوفمبر 2020. (حكومة الوفاق)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، ملف دعم النازحين والفئات الأكثر تضررًا من حرب طرابلس.

‎وتناول الاجتماع، الذي عُـقد في العاصمة طرابلس، ملف الشراكة بين ليبيا ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجال الإنساني، لدعم النازحين والفئات الأكثر تضررًا جراء «العدوان على طرابلس»، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيان لحكومة الوفاق اليوم.

جلالة يبحث مع رئيس بعثة «الصليب الأحمر» ضمانات عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس

وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة «الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020»، التي تساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصة في تغطية عدد من المجالات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق النائية.

والثلاثاء الماضي، بحث المفوض بوزارة الدولة لشؤون المهجَّرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، يوسف جلاله، خلال لقائه نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، وليام ديجونغ، «الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس».