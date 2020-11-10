جلالة يبحث مع رئيس بعثة «الصليب الأحمر» ضمانات عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس

لقاء جلالة مع رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا. الثلاثاء 11 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث المفوض بوزارة الدولة لشؤون المهجَّرين والنازحين في حكومة الوفاق الوطني، يوسف جلاله، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، وليام ديجونغ، «الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عودة النازحين لمناطق جنوب طرابلس»، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، وليام ديجونغ، أكد من جهته استمرار المنظمة في تقديم اللجنة الخدمات الإنسانية لمستحقيها من النازحين بالداخل.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن اجتماع جلالة ورئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» جرى خلاله «التأكيد على تنفيذ برامج عمل للجنة في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، وتحديد الاحتياجات الأساسية للنازحين، واستمرار التنسيق بين الوزارة واللجنة مستقبلاً».

لقاء جلالة مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا. الثلاثاء 11 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

لقاء جلالة مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا. الثلاثاء 11 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)