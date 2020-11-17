«بلدي مصراتة» يتخذ إجراء عاجلا بشأن سيارات النقل بعد «حادث مروع»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 11:39 صباحا
سيارة محطمة جراء سقوط حاوية عليها في الطريق الساحلي، 16 نوفمبر 2020، (بلدية مصراتة)

خاطب المجلس البلدي مصراتة مديرية الأمن بشكل عاجل؛ من أجل منع خروج سيارات النقل من البلدية دون ربط الحاويات بشكل محكم؛ حفاظًا على السلامة العامة.

يأتي ذلك بعد وقوع حادث مروع، أمس الإثنين، على الطريق الساحلي بمنطقة طمينة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشاركت البلدية صورة لسيارة نوع «هيونداي»، محطمة تمامًا، بعدما سقطت عليها حاوية، فيما لم تشر إلى وقوع إصابات جراء الحادث من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية من جهات الاختصاص أن تلك الحاوية كانت على متن سيارة نقل خرجت من ميناء الخمس البحري، دون تثبيتها، ما تسبب في النهاية إلى سقوطها ووقوع الحادث.

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