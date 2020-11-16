السفارة الأميركية ترحب بالاتفاق الليبي على تحديد موعد الانتخابات

شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مساء اليوم الاثنين، «بالاتفاق الليبي الذي تم التوصل إليه في منتدى الحوار السياسي الليبي لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021»، وقالت إن الانتخابات «ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها».

وأثنت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «على الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات».

وأكدت السفارة أنها «تقف مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة حيث يجتمعون في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية».

وهنأت السفارة الأميركية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.