68 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 43 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 08:30 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تسجيل 68 إصابة جديدة بالفيروس في البلدية أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 43 مصابا، في حين توفي آخر، حسب آخر تحديث للوضع الوبائي صادر عن اللجنة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة إلى 6605 حالات، منها 2065 حالة نشطة، وشفاء 4348 مصابا، بينما توفي 192 آخرون.

وسجلت ليبيا 974 حالة جديدة حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، من بينها 363 إصابة في مصراتة.

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