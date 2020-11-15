تسجيل 263 إصابة بفيروس كورونا في مصراتة خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 07:51 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، عن تسجيل 263 إصابة في البلدية يومي السبت والجمعة، و186 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن حالات الإصابة تم تسجيلها من 717 عينة، منها 245 عينة يوم الجمعة و472 يوم السبت.

وتابعت اللجنة أن العينات التي تم سحبها في يومين، لأن المركز الوطني لم يعلن بيانه يوم الجمعة بسبب اعمال معايرة.

- تعرف إلى توزيع 974 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 974 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 874 حالة؛ فيما توفيت 22 حالة.

وأوضح المركز في بيان أن إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي وصل إلى 73 ألفا و602 حالة، ما زالت 28 ألفا و452 منها نشطة، وتعافت 44 ألفا و133 منها، بينما توفيت ألف و17 حالة.

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