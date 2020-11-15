تعرف إلى توزيع 974 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

جانب من عملية فصل بلازما دم أحد المتعافين من كورونا بمختبر لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

بـ362 حالة، تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وفق آخر إعلان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادر اليوم الأحد.

وأعلن المركز صباح اليوم تسجيل 974 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 874 حالة؛ فيما توفيت 22 أخرى، ليصل إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 73 ألفا و602 حالة، ما زالت 28 ألفا و452 منها نشطة، وتعافت 44 ألفا و133 منها، بينما توفيت ألف و17 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء الجديدة إلى: 564 حالة في طرابلس وأربع حالات في زاوية الجنوب و12 حالة في زاوية الغرب و29 حالة في صرمان و186 حالة في مصراتة و23 حالة في قصر بن غشير وحالتان في الكفرة و15 حالة في بني وليد وخمس حالات في ترهونة وسبع حالات في باطن الجبل و23 حالة في زاوية المركز وأربع حالات في الزنتان.



وتوزعت حالات الوفاة الجديدة بواقع أربع حالات في طرابلس وثلاث في الزواية الغرب ومثلها في صرمان وحالتين في كل من مصراتة وظاهر الجبل والكفرة والزاوية المركز، وحالة واحدة في كل من رقدالين وقصر بن غشير وزليتن والعجيلات.



أما الإصابات فتوزعت إلى:

طرابلس

265 حالة جديدة

97 حالة مخالطة



جنزور

36 حالة جديدة

حالتان مخالطتان



زليتن

35 حالة جديدة

28 حالة مخالطة



مصراتة

17 حالة جديدة

246 حالة مخالطة

الرحيبات

ثلاث حالات جديدة

صرمان

خمس حالات جديدة

23 حالة مخالطة

رقدالين

تسع حالات جديدة



الخمس

تسع حالات جديدة

تسع حالات مخالطة



القلعة

حالتان جديدتان



الأصابعة

حالة جديدة



ظاهر الجبل

حالة جديدة



قصر بن غشير

16 حالة جديدة



العامرية

حالتان جديدتان



الجميل

ثماني حالات جديدة



بني وليد

سبع حالات جديدة

14 حالة مخالطة



الماية

سبع حالات جديدة



زوارة

ثلاث حالات جديدة

43 حالة مخالطة



نالوت

حالتان جديدتان



ترهونة

سبع حالات جديدة

أربع حالات مخالطة



الكفرة

حالتان جديدتان

حالة مخالطة



العجيلات

حالة جديدة



الحرابة

حالة جديدة



نسمة

حالة جديدة



الجفارة

حالتان جديدتان



جادو

ثلاث حالات جديدة

حالة مخالطة



سوق الخميس

أربع حالات جديدة

حالة مخالطة



الزاوية الجنوب

حالة جديدة



طبرق

حالة جديدة



الزاوية المركز

20 حالة جديدة

13 حالة مخالطة



الزنتان

18 حالة مخالطة



القريات

ثلاث حالات جديدة