تعرف إلى توزيع 974 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

بـ362 حالة، تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وفق آخر إعلان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادر اليوم الأحد.
وأعلن المركز صباح اليوم تسجيل 974 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 874 حالة؛ فيما توفيت 22 أخرى، ليصل إجمالي الإصابات منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 73 ألفا و602 حالة، ما زالت 28 ألفا و452 منها نشطة، وتعافت 44 ألفا و133 منها، بينما توفيت ألف و17 حالة.
وتوزعت حالات الشفاء الجديدة إلى: 564 حالة في طرابلس وأربع حالات في زاوية الجنوب و12 حالة في زاوية الغرب و29 حالة في صرمان و186 حالة في مصراتة و23 حالة في قصر بن غشير وحالتان في الكفرة و15 حالة في بني وليد وخمس حالات في ترهونة وسبع حالات في باطن الجبل و23 حالة في زاوية المركز وأربع حالات في الزنتان.
وتوزعت حالات الوفاة الجديدة بواقع أربع حالات في طرابلس وثلاث في الزواية الغرب ومثلها في صرمان وحالتين في كل من مصراتة وظاهر الجبل والكفرة والزاوية المركز، وحالة واحدة في كل من رقدالين وقصر بن غشير وزليتن والعجيلات.
أما الإصابات فتوزعت إلى:
طرابلس
265 حالة جديدة
97 حالة مخالطة
جنزور
36 حالة جديدة
حالتان مخالطتان
زليتن
35 حالة جديدة
28 حالة مخالطة
مصراتة
17 حالة جديدة
246 حالة مخالطة
الرحيبات
ثلاث حالات جديدة
صرمان
خمس حالات جديدة
23 حالة مخالطة
رقدالين
تسع حالات جديدة
الخمس
تسع حالات جديدة
تسع حالات مخالطة
القلعة
حالتان جديدتان
الأصابعة
حالة جديدة
ظاهر الجبل
حالة جديدة
قصر بن غشير
16 حالة جديدة
العامرية
حالتان جديدتان
الجميل
ثماني حالات جديدة
بني وليد
سبع حالات جديدة
14 حالة مخالطة
الماية
سبع حالات جديدة
زوارة
ثلاث حالات جديدة
43 حالة مخالطة
نالوت
حالتان جديدتان
ترهونة
سبع حالات جديدة
أربع حالات مخالطة
الكفرة
حالتان جديدتان
حالة مخالطة
العجيلات
حالة جديدة
الحرابة
حالة جديدة
نسمة
حالة جديدة
الجفارة
حالتان جديدتان
جادو
ثلاث حالات جديدة
حالة مخالطة
سوق الخميس
أربع حالات جديدة
حالة مخالطة
الزاوية الجنوب
حالة جديدة
طبرق
حالة جديدة
الزاوية المركز
20 حالة جديدة
13 حالة مخالطة
الزنتان
18 حالة مخالطة
القريات
ثلاث حالات جديدة