انتشال جثة مجهولة من مقبرة فردية بمشروع الربط في ترهونة

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء البحث بمقبرة في مشروع الربط. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، عن انتشال جثة مجهولة الهوية وجدت مدفونة بمقبرة فردية بمشروع الربط في مدينة ترهونة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بعد عمليات البحث والاستكشاف بمدينة ترهونة، فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة يقوم بانتشال جثة أخرى مجهولة الهوية وجدت مدفونة بمقبرة فردية بمشروع الربط».

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، بأن «العمل ما زال مستمرا في عملية الاستكشاف» في المنطقة.

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء البحث بمقبرة في مشروع الربط. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء البحث بمقبرة في مشروع الربط. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء البحث بمقبرة في مشروع الربط. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء البحث بمقبرة في مشروع الربط. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)