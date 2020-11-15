كاجمان يطلع على الإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 05:31 مساء
اجتماع كاجمان مع إدارة الشركة العامة للكهرباء. الأحد 15 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

اطلع رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، على الإجراءات المتبعة للوصول إلى استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع كاجمان مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة، في إطار متابعة خطة معالجة المختنقات التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء.

وأضافت أن كاجمان اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المتبعة للوصول إلى استقرار الشبكة العامة للكهرباء، التي تتضمن «تنفيذ العمرات والصيانة لمحطات التوليد، بالإضافة إلى استئناف المشاريع المتوقفة، وذلك للحد من العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد».

اجتماع كاجمان مع إدارة الشركة العامة للكهرباء. الأحد 15 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
اجتماع كاجمان مع إدارة الشركة العامة للكهرباء. الأحد 15 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
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