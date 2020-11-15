شركة الكهرباء تشكل لجنة لجباية الديون المتراكمة في زليتن

جانب من الاجتماع الخاص بديون الكهرباء المتراكمة على أصحاب المحال في زليتن. ( شركة الكهرباء).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الاتفاق على تشكيل لجنة لمساندة إدارة خدمات المستهلكين بالشركة في جباية الديون المتراكمة، خصوصا على الفئات التجارية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى مكافحة التوصيلات غير الشرعية.



وأشارت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع صباح الخميس الماضي بديوان مديرية أمن زليتن لمناقشة وضع آلية لتحصيل الديون، بحضور مسؤولين عن أمن المدينة، ومسؤولين بالشركة. وأكدت أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة المشتركة للعمل على جبابة الديون المتراكمة.

وفي الثاني من نوفمبر الجاري، دعت شركة الكهرباء أصحاب المحال التجارية والحرف الصناعية والزراعية إلى سداد ما عليهم من ديون متراكمة، حتى يتسنى لها القيام بأداء أعمالها على أكمل وجه.

وقالت إنه من الواجب على كل مَن عليه مستحقات دفعها من أجل رفع مستوى أدائها ودعمها لتوفير المصاريف التشغيلية؛ في وقت قدر فيه ديوان المحاسبة خسائر الشركة بنحو 130% من رأس مالها، البالغ مليارين و408 ملايين دينار.