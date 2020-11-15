القبض على متهم في قضايا سرقة وسطو مسلح بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 08:51 صباحا
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء أمس السبت، القبض على متهم على ذمة قضايا سرقة وسطو مسلح واعتداء على المواطنين في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط «المدعو ص.م.ك» والمطلوب على ذمة عدد من قضايا السطو مسلح والسرقة والاعتداء على المواطنين لدى مكتب النائب العا، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

كما تمكنت الإدارة ذاتها أيضا من ضبط «خ.د.ش»، المطلوب لدى مديرية أمن مسلاته والصادر بحقه أمر قبض من قبل وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

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