ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي

سيارتان تابعتان لقسم النجدة في بنغازي، (أرشيفية: مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم النجدة والتحري الجنائي بمديرية أمن بنغازي المتورطين في جريمة قتل المواطن خليفة القذافي، المعروف بـ«خليفة تيشكو».

وجاء ذلك بعد 48 ساعة من توليهم مهام قسم البحث الجنائي إلى جانب أعمالهم الاعتيادية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

يذكر أنه عثر على جثة المواطن داخل سيارته في طريق بحر الصابري، في 5 نوفمبر الجاري، وحينها وعدت مديرية أمن بنغازي، بكشف تفاصيل الجريمة، وذلك بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة حيال الحادث من قبل النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة.