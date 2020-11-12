مجلس النواب يطالب بتقديم الجناة في جريمة اغتيال البرعصي للعدالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 01:32 صباحا
إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

دان مجلس النواب في طبرق «جريمة الاغتيال التي راحت ضحيتها الناشطة الحقوقية والمحامية حنان البرعصي»، مستنكرا «أي أعمال أو عمليات تقع خارج إطار القانون والعدالة».

وطالب بيان صادر الأربعاء «وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن».

واغتِيلت الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، ظهر الثلاثاء، على يد عدد من الأشخاص الملثمين داخل أحد المحال التجارية بشارع 20 ببنغازي، حسب مديرية أمن بنغازي، التي أشارت إلى أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة»، ثم فروا «على متن سيارتين معتمتين، سالكين أحد الشوارع الفرعية».

اقرأ أيضا: «القيادة العامة» تعلق على اغتيال الناشطة حنان البرعصي

وفي وقت سابق الأربعاء، دان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، «الاعتداء الآثم» الذي أودى بحياة الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناة، وتقدم بالعزاء إلى أهلها وذويها. 

ودانت كل من السفارة الأميركية والسفير الألماني ومنظمة العفو الدولية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الحادث، منددين بإسكات النشطاء السلميين، مطالبين السلطات المعنية في بنغازي بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملك البحرين يكلف نجله ولي العهد رئاسة الحكومة
دولى
«جمارك بنغازي»: ضبط 400 ألف قرص ترامادول بحاوية قادمة من شرق آسيا
ليبيا
عودة لـ«بوابة الوسط»: مهمة النصر صعبة وليست مستحيلة وسنبدأ من الجزائر
رياضة محلية
الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعد على 8 مناطق في ليبيا
ليبيا
الغربان تسافر عبر الزمن ذهنيا
منوعات
ننشر التقرير الـ20 للمدعية العامة لـ«الجنائية الدولية» بشأن ليبيا
ليبيا
التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
مديرية أمن بنغازي توضح ملابسات اغتيال الناشطة حنان البرعصي
ليبيا
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاتحاد الأوروبي يتوقع توزيع أول لقاحات «كوفيد-19» في 2021