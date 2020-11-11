انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة كهرباء المجرورة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 08:34 صباحا
عاملون في إنشاء محطة كهرباء المجرورة بزليتن، 10 نوفمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية زليتن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لإنشاء محطة كهرباء المجرورة في سوق الثلاثاء.

وشملت الأعمال إنشاء القواعد الخاصة ببرج الشد 1، وكذلك أعمال الحفر والخرسانات المسلحة والردم، إضافة إلى تنفيذ قواعد هيكل الاستقبال داخل المحطة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

يذكر أن إنشاء المحطة يأتي ضمن تدعيم البنية التحتية للكهرباء بمدينة زليتن، بمساعي من المجلس البلدي والشركة العامة للكهرباء، إذ اشترى المجلس قطعة أرض خاصة بالمحطة لتسريع إنجازها.

وتسببت أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في احتجاجات بالبلدية، كان أعنفها الذي وقع في 24 سبتمبر الماضي، حين حاول مجهولون إضرام النار في ديوان البلدية.

وحملت البلدية وقتها، حكومة الوفاق وشركة الكهرباء المسؤولية، لتعهداتهما المتكررة بمعالجة الأزمة، دون حل على أرض الواقع.

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