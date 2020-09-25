بلدية زليتن تعلن تعرض مقرها للتعدي من محتجين على انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 10:45 صباحا
آثار إلقاء عبوة حارقة على نافذة مقر بلدية زليتن، 24 سبتمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية زليتن تعرض مقر ديوان البلدية إلى تعدي من قبل محتجين على انقطاع الكهرباء، ومحاولة إضرام النيران فيه.

وأرجعت البلدية غضب المحتجين إلى ما وصفته بـ«الانقطاع المتكرر والمتعمد» للكهرباء، ولمدة تتجاوز 36 ساعة متتالية، و«عدم وفاء» حكومة الوفاق والشكة العامة للكهرباء بتعهداتها المتكررة بمعالجة الأزمة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن انقطاع الكهرباء ترتب عنه توقف المرافق الخدمية، وخصوصا الصحية، وتعطيل الأنشطة الإقتصادية وخدمات الاتصالات، وما زاد من الاحتقان «النقص الحاد في المحروقات وتضاعف أسعارها»، مشيرا إلى أن «السخط شعبي وصل أيضا إلى قيام المواطنين بقفل محطات توزيع الكهرباء في نطاق البلدية، وقطع الطريق الساحل».

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وحمل المجلس البلدي زليتن حكومة الوفاق وشركة الكهرباء «المسؤولية عما يترتب من استمرار المعاناة والظلم الواقع على زليتن، التي تعد من أكبر البلديات بالدولة، حيث أن العجز ليس فقط في إنتاج الطاقة الكهربائية لسد الإحتياجات، بل حتى في عدم العدالة في طرح الأحمال بين المدن والمناطق بالدولة».

وحذر المجلس من خروج الأمور عن السيطرة وتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية بالبلدية.

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