بلدية سوق الجمعة تعلن تعرض مبناها لـ«محاولة تخريب» خلال احتجاجات على انقطاع الكهرباء

إضرام النار في إطارات السيارات من قبل شباب في سوق الجمعة احتجاجا على انقطاع الكهرباء، 24 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

دعت بلدية سوق الجمعة مديرية أمن طرابلس إلى تحمل المسؤولية الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التظاهرات، ومواجهة المخربين، كاشفة عن تعرض مبنى البلدية إلى «محاولة تخريب» خلال احتجاجات أمس.

جاء ذلك في بيان للبلدية اليوم الخميس، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، حول أزمة انقطاع الكهرباء، وما صاحبها من تظاهرات ليلية غاضبة.

وفجر الخميس، أضرم شباب غاضبون من سوق الجمعة النار في إطارات سيارات وأغلقوا الطريق، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة طوال اليوم، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو وصورا تظهر سحبا من الدخان متصاعدة جراء النيران، إضافة إلى غلق بعض الشوارع.

وقال المجلس البلدي سوق الجمعة إنه تواصل مع الشركة العامة للكهرباء من أجل حل أزمة الكهرباء، وكان الرد أنها تمر بفترة عصيبة، وأنها تعمل على صيانة ما يمكن من الشبكة الكهربائية، ووعدوا بالانتهاء من صيانة أحد كابلين رئيسيين عاطلين غرب طرابلس مساء السبت المقبل، مما سيؤدي إلى تحسن جزئي في الوضع ثم تبدأ صيانة الكابل الآخر خلال عدة أيام.

وأوضح أنه كان دعا إلى اجتماع اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحا، لمناقشة ردود الشركة، والاتفاق على «خطوات تصعيدية ضد الشركة وحكومة الوفاق»، لأنهما «الجهتان المسؤولتان مباشرة عن الأزمة»، إلا أن ما حدث البارحة، حال دون حضور المدعوين.