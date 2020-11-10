الحكومة الموقتة توافق على إعادة تعيين 213 ضباطا بوزارة الداخلية وتعتمد اللائحة الاسترشادية للمشاريع

الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء الحكومة الموقتة. الثلاثاء 10 نوفمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

وافق مجلس وزراء الحكومة الموقتة «على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضوًا كضباط في وزارة الداخلية»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاءت الموافقة على هذا الإجراء خلال الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري الذي عقده مجلس وزراء الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة، عبدالله عبدالرحمن الثني، وحضور الوزراء أعضاء المجلس.

وقالت الحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجلس الوزراء استهل اجتماعه بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، متخذًا جملة من القرارات والإجراءات المهمة.

وقرر مجلس وزراء الحكومة الموقتة، في الشأن الطبي، «الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة القرضة الشاطئ، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة»، و«إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إٕلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرويعي، تخليدًا لجهوده المبذولة في القطاع».

كما قرر المجلس «اعتماد مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء قمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، واعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريرًا».

وفي الشأن التعليمي، وافق المجلس على «ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنة إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة».

كما قرر مجلس وزراء الحكومة الموقتة خلال الاجتماع العادي الرابع «إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب».