الحكومة الموقتة توافق على إعادة تعيين 213 ضباطا بوزارة الداخلية وتعتمد اللائحة الاسترشادية للمشاريع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 10:51 مساء
الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري لمجلس وزراء الحكومة الموقتة. الثلاثاء 10 نوفمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

وافق مجلس وزراء الحكومة الموقتة «على إعادة تعيين ضباط الصف من أعضاء هيئة الشرطة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بالمعهد العالي للضباط وعددهم 213 عضوًا كضباط في وزارة الداخلية»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاءت الموافقة على هذا الإجراء خلال الاجتماع العادي الرابع للعام الجاري الذي عقده مجلس وزراء الحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة، عبدالله عبدالرحمن الثني، وحضور الوزراء أعضاء المجلس.

وقالت الحكومة الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجلس الوزراء استهل اجتماعه بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، متخذًا جملة من القرارات والإجراءات المهمة.

وقرر مجلس وزراء الحكومة الموقتة، في الشأن الطبي، «الموافقة على اعتماد مركز لمرضى السكري بمنطقة القرضة الشاطئ، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة»، و«إعادة تسمية مستشفى الأمراض النفسية بنغازي إٕلى مستشفى الدكتور المرحوم علي الرويعي، تخليدًا لجهوده المبذولة في القطاع».

كما قرر المجلس «اعتماد مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة كمستشفى تعليمي، إضافة إلى اعتماد مركز الغدد الصماء قمينس مع منحه الذمة المالية المستقلة والشخصية الاعتبارية، واعتماد المركز الصحي زلة كمستشفى قروي بسعة 40 سريرًا».

وفي الشأن التعليمي، وافق المجلس على «ترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس إلى كلية للعلوم التقنية، وترفيع المعهد العالي للمهن الشاملة درنة إلى كلية للعلوم التقنية، إضافة إلى ترفيع المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية بالخاثر إلى معهد عالي للمهن الشاملة».

كما قرر مجلس وزراء الحكومة الموقتة خلال الاجتماع العادي الرابع «إحالة قانون إنشاء سوق المال الليبي إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى الموافقة على إحالة قانون المعاملات الإلكترونية إلى مجلس النواب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رياضة محلية
فيديو.. النص الكامل لكلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في ...
ليبيا
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مياه الصرف الصحي تكشف مبكرا تفشي «كورونا»