اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 09:41 مساء
اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، 10 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اختتام البرنامج التدريبي المقدم لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة (سجن نساء) في الفترة من 25 أكتوبر الماضي إلى الخامس من نوفمبر الجاري.

واستهدف البرنامج أكثر من 40 نزيلة من جنسيات مختلفة، وقُدِّم باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمن التدريب المقدم للنزيلات عديد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكنهن من إعادة الاندماج في المجتمع بعد عودتهن لحياتهن الطبيعية، وسُلمت لهن شهادات المشاركة والحضور كحافز لهن، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».

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وعُـقد البرنامج التدريبي تحت إشراف وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة بجهاز الشرطة القضائية. ويقدَّم البرنامج للمرة الأولى لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة في ليبيا، وهو مصمم ومعد من قبل الباحثة القانونية أميرة ناجي، المتعاونة مع وحدة تمكين المرأة بالوزارة.

اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، 10 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، 10 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، 10 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، 10 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
اختتام البرنامج التدريبي لنزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، 10 نوفمبر 2020. (عدل الوفاق)
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