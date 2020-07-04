لملوم يزور سجن عين زارة لمتابعة أوضاع النزلاء

جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

زار وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، صباح السبت، مؤسستي الإصلاح والتأهيل عين زارة (سجن) (أ)، و(ب) وتفقد سير العمل بهما، ووقف على التزام العاملين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسستين، واحترام حقوق النزلاء، حسب بيان لوزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن لملوم اطلع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية بالمؤسستين، والاحترازات الوقائية من فيروس «كورونا» والهادفة لمنع وصوله أو انتشاره بين النزلاء.

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وحسب البيان، استمع الوزير خلال جولته، إلى آراء عدد من نزلاء المؤسستين حول خدمات الإعاشة، والرعاية الصحية، كما تفقد المباني المتضررة في المؤسستين جراء القصف خلال «حرب العاصمة».

ورافق الوزير في جولته نائب رئيس الجهاز لشؤون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، عبدالفتاح دبوب، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، أيوب الشويخ، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، عياد انجيم.

يشار إلى تعرض مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة لقصف مدفعي في 24 من مارس الماضي ، ووجهت الوزارة في حينه مناشدة إنسانية للمجتمع الدولي.

جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)