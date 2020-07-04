لملوم يزور سجن عين زارة لمتابعة أوضاع النزلاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 07:30 مساء
جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)

زار وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، صباح السبت، مؤسستي الإصلاح والتأهيل عين زارة (سجن) (أ)، و(ب) وتفقد سير العمل بهما، ووقف على التزام العاملين بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسستين، واحترام حقوق النزلاء، حسب بيان لوزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن لملوم اطلع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية بالمؤسستين، والاحترازات الوقائية من فيروس «كورونا» والهادفة لمنع وصوله أو انتشاره بين النزلاء.

اقرأ أيضا «عدل الوفاق» تناشد المجتمع الدولي التدخل لإيقاف قصف سجن عين زارة

وحسب البيان، استمع الوزير خلال جولته، إلى آراء عدد من نزلاء المؤسستين حول خدمات الإعاشة، والرعاية الصحية، كما تفقد المباني المتضررة في المؤسستين جراء القصف خلال «حرب العاصمة».

ورافق الوزير في جولته نائب رئيس الجهاز لشؤون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، عبدالفتاح دبوب، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، أيوب الشويخ، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، عياد انجيم.

يشار إلى تعرض مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة لقصف مدفعي في 24 من مارس الماضي ، ووجهت الوزارة في حينه مناشدة إنسانية للمجتمع الدولي.

جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)
جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)
جولة تفقدية لوزير العدل بحكومة الوفاق داخل سجن عين زارة، 4 يوليو 2020. (عدل الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
النهر الصناعي يوضح مراحل إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه
ليبيا
أنطوني فاوتشي: يبدو أن فيروس «كورونا» يتناسخ بشكل أكبر وقد تكون عدواه أقوى
دولى
«فرانس برس»: القضاء التركي يبدأ محاكمة غيابية لمشتبه بهم سعوديين في قضية قتل ...
عربى
سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول إقليمية