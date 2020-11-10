اغتيال حنان البرعصي «عزوز برقة» ببنغازي

صورة متداولة قيل إنها لجثمان الناشطة حنان البرعصي بعد اغتيالها في شارع 20 ببنغازي. (الإنترنت)

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، عن اغتيال الناشطة حنان البرعصي في شارع 20 ببنغازي.

وكتب الهاشمي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اغتيال حنان البرعصي المعروفة بعزوز برقة، في شارع 20 ببنغازي».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة المعلومات من مصادر مستقلة..

فيما تداول مستخدمون على صفحات «فيسبوك» مقطعا مصورا يظهر اغتيال الناشطة حنان البرعصي.

وأظهر الفيديو تجمع مواطنين حول جثة ممدة بالشارع يقال إنها لـ«البرعصي»، فيما قاموا بتغطيتها انتظارا لوصول سيارة الإسعاف والشرطة

واعتبرت الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حنان صلاح، أن أنباء اعتيال البرعصي في بنغازي «مخيفة وتقشعر لها الأبدان»، وقالت إنها «تذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقب عليها أحد».

ودعت حنان صلاح السلطات في الشرق إلى «التحقيق على وجه السرعة» في الواقعة ومحاسبة الجناة.

صورة متداولة قيل إنها لجثمان الناشطة حنان البرعصي بعد اغتيالها في شارع 20 ببنغازي. (الإنترنت)

الناشطة الراحلة حنان البرعصي. (أرشيفية: الإنترنت)