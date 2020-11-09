عضو «الأعلى للدولة» علي السويح: أجواء تفاؤلية في تونس.. والانتخابات مفتاح الحلول

عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح (الإنترنت).

قال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح إن «هناك أجواء تفاؤلية تسود في أوساط ملتقى الحوار السياسي في تونس، بشأن مستقبل الأوضاع في البلاد».

وأضاف في تصريح إلى قناة «الوسط»، مساء الإثنين، أن «الدول المتدخلة تريد إنهاء الملف». موضحا أن «هناك حزما دوليا حاليا لإنهاء المرحلة الراهنة في ليبيا».

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وأعرب السويح عن اعتقاده بأن «الانتخابات تمثل مفتاح الحلول رغم الصعوبات والتحديات التي تقف عائقا أمامها على الأرض».