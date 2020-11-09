سلامة يدعو المشاركين في ملتقى تونس إلى التحلي بالحكمة لطي صفحة التقاتل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 02:22 مساء
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، (أرشيفية: ا ف ب)

دعا المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس إلى التحلي بالإقدام والحكمة لطي صفحة التقاتل.

وقال سلامة: «بعد التقدم الكبير الذي تحقق في المسارين العسكري والاقتصادي، يلتقي الليبيون اليوم للبدء بحوارهم السياسي، إذ دعت البعثة ٧٥ منهم فجاؤوا ولم يتخلف أحد»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

وتابع: «آمل أن يتحلوا بالإقدام والحكمة، فتجتمع كلمتهم على طي صفحة التقاتل، وعلى ولوج درب استقرار بلادهم وازدهارها، وكلي ثقة بأنهم على ذلك مقبلون».

يذكر أن الملتقى اُفتُتح صباح اليوم، بكلمة من المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، التي أكدت أنه ما كان لينعقد لولا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، 23 أكتوبر الماضي.

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كما ألقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلمة أكد فيها دعم بلاده للييين من أجل التوصل إلى دستور موقت للفترة الانتقالية، كما شدد على أنه لا بديل للحل السلمي للأزمة الليبية، داعيًا إلى طرح مواعيد محددة للانتخابات في ليبيا.

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