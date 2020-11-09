لودريان تعليقا على انطلاق ملتقى الحوار الليبي في تونس: «هناك حاليا مؤشرات مشجعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 06:42 مساء
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الرباط، 9 نوفمبر 2020 (أ ف ب).

وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، الاثنين مسار الحل السياسي للأزمة الليبية «بالمشجع» داعيا في الوقت نفسه إلى «الحذر»، وذلك تزامنا مع بدء جولة جديدة من الحوار بين أطراف الأزمة الليبية في تونس.

وقال لودريان في تصريح عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة في زيارة للرباط «هناك حاليا مؤشرات مشجعة في الملف الليبي»، و«دينامية إيجابية»، مستدركا «لكن علينا أن نبقى حذرين اذ واجهنا في الماضي إحباطات أحيانا»، وفق «فرانس برس».

ومن جهته، دعا وزير الخارجية المغربي إلى «الاستفادة لأقصى حد من التطورات الإيجابية المسجلة في القضية الليبية حاليا».

تفاؤل أممي
وأبدت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أبدت «تفاؤلها» خلال افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس الاثنين، بينما اعتبره الرئيس التونسي قيس سعيد «لحظة تاريخية وموعدا مع التاريخ» مؤكدا أن التوافق يمكن أن يتحقق «حين لا تتدخل قوى من الخارج».

وشدد لودريان أيضا في الرباط على «أهمية وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا»، وعلى أن «المغرب يجب أن يكون طرفا في كافة المبادرات الدولية حول الميألة الليبية.

وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
جريدة مغربية: ليبيا تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية «المتنازع عليه»
ليبيا
«واشنطن بوست»: علماء يحققون في ظاهرة مناخية فريدة ونادرة ضربت طرابلس
ليبيا
السراج يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية
ليبيا
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة «فايزر» تعلن أن لقاحها ضد «كوفيد-19» فعال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب