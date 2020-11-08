خطة أمنية لمساندة مراكز الشرطة في أجدابيا

الاجتماع الأول لمدير أمن أجدابيا الجديد العميد خالد البسطة مع رؤساء المراكز والأقسام والوحدات والمكاتب بالمديرية. (تصوير: صلاح ناصف)

خلص الاجتماع الأول الذي عقده مدير أمن أجدابيا الجديد، العميد خالد عبدالعزيز البسطة، مساء اليوم الأحد، مع رؤساء المراكز والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية في مكتبه بديوان المديرية، إلى وضع خطة أمنية لمساندة مركز الشرطة التابعة للمديرية.

وقال مدير أمن أجدابيا الجديد، العميد خالد البسطة لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في المدينة ووضع خطة للانتشار الأمني وفرض الأمن وفك المختناقات المرورية بالمدينة.

وأضاف البسطة، أنه جرى خلال الاجتماع وضع خطة أمنية من أجل مساندة مراكز الشرطة للقيام بمهامها وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة ستكون هناك عدة اجتماعات مستمرة، متعهدا بتحقيق الأمن في مدينة أجدابيا «وفق خطط علمية مدروسة».

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وكلف البسطة مديرا لأمن أجدابيا خلفا لمدير الأمن السابق العميد ونيس الشكري، الذي نقل إلى مديرية أمن بنغازي بناء على قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، رقم 1010 للعام 2020 الصادر في 26 أكتوبر الماضي.