بوشناف يعين 7 مديري أمن جددا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 02:23 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف سبعة ضباط مهام المديرين في عدة مديريات أمن.

ووفق القرار، الذي حمل رقم 1010 للعام 2020، كلف العميد إدريس السعيطي مديرًا لمديرية أمن الأبيار، والعميد عادل العرفي مديرًا لمديرية أمن البيضاء.

كما عين العميد خالد البسطة مديرًا لمديرية أمن أجدابيا، والعقيد ونيس الشكري مديرًا لمديرية أمن بنغازي، والعقيد محمد الدرسي مديرًا لمديرية أمن منفذ امساعد البري، والعقيد أحمد الشامخ مديرًا لمديرية أمن رأس لانوف، والعقيد جبريل حمد مديرًا لمديرية أمن امساعد.

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