طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 11:53 صباحا
طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني, 8 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

واصل طلاب الثانوية (التعليم الديني) في المدارس التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أداء امتحانات العام الدراسي 2019/2020، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

ونشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، صور بعض الطلاب أثناء أداء الامتحانات اليوم بمقر إحدى اللجان الامتحانية بتاجوراء التابعة للجنة المركزية طرابلس.

وارتدى الطلاب الكمامات أثناء أداء الامتحان، وحرصوا على استعمال الكحول والمواد المطهرة.

طلاب الشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات لليوم الثالث

وبدأ الأحد الماضي، امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني, 8 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني, 8 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)
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