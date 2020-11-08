جريدة مغربية: ليبيا تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية «المتنازع عليه»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 08 نوفمبر 2020, 12:47 صباحا
أحد عناصر جبهة «بوليساريو». (أرشيفية: الإنترنت).

كشفت جريدة مغربية، السبت، اعتزام السلطات الليبية فتح قنصلية لها بمدينة العيون في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه قريبا، لتكون الدولة العربية الرابعة في حال تنفيذ الخطوة بعد دولة الإمارات.    

وأشارت مصادر حكومية لجريدة «الصباح» المحلية، إلى الاتفاق على اتخاذ القرار بعد لقاءات جمعت مسؤولين ليبيين بنظرائهم المغاربة، حيث سيتم تدشين مقر القنصلية قريبا.

ودون أن توضح هوية هؤلاء المسئولين أن كانوا يمثلون حكومة الوفاق أو الحكومة الموقتة قالت المصادر إنه تقرر، خلال اجتماع بسفارة ليبيا بالرباط، تكليف مسؤولين من أجل التنقل إلى العيون لتحديد موقع القنصلية والترتيبات التي تتعين مباشرتها، من أجل الإسراع بفتح التمثيلية الدبلوماسية بهذه الأقاليم التي تعتبرها الرباط «مغربية».

وتزعم المصادر عينها بحدوث إجماع ليبي على القرار بالنظر إلى ما أسمته «الدور الهام الذي قدمه المغرب في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع».

قضية الصحراء الغربية
ولا تزال تسوية قضية الصحراء الغربية سياسيا تراوح مكانها داخل مجلس الأمن إذ تعتبر الامم المتحدة الإقليم بما فيه مدينة العيون لم يقرر مصيره في حين اعترف الاتحاد الأفريقي بأن الصحراء الغربية دولة قائمة بذاتها وأصبحت لها عضوية في الهيئة.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي ثالث دولة عربية لديها تمثيل قنصلي في الصحراء الغربية بعد جيبوتي واتحاد جزر القمر.

ومن شان الخطوة الليبية أن تثير توترا مع جارتها الجزائر التي تعيش مع المغرب خلافا مكتوما امتد لأكثر من ربع قرن حول الصحراء الغربية وانعكس على مسائل فتح الحدود والتنسيق المشترك لحل أزمتي ليبيا ومالي وفتح صراعا على النفوذ في هياكل الاتحاد الأفريقي.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكن المغرب من قلب المعادلة في الأزمة الليبية من خلال إعادة تنشيط حوار الصخيرات، باجتماع وفود من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ثلاث في بوزنيقة، بين أغسطس ونوفمبر، لتحديث الاتفاقية والتمهيد لملتقى تونس هذا الأسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
الأمم المتحدة تعلن موقفها من طلب «لجنة العشرة» إصدار قرار لتثبيت وقف إطلاق النار...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس اللبناني يطلب الأدلة التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على صهره