«الصحة العالمية» تدعم بلدية الغريفة بـ«أجهزة توليد أكسجين»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 06:32 مساء
مستلزمات ومعدات وقاية شخصية وأجهزة توليد أكسجين من منظمة الصحة العالمية لبلدية الغريفة, 7 نوفمبر 2020. (بلدية الغريفة)

تسلم، صباح اليوم، مركز التنفسية جرمة ببلدية الغريفة مستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية وأجهزة توليد الأكسجين، مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية.

ونشرت البلدية صورًا للمستلزمات والمعدات خلال وصولها إلى البلدية.

واليوم السبت، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، السلطات الليبية على ضمان توفير الموارد المالية دون انقطاع لتأمين إمدادات التطعيم، في سياق تحذير جديد من النقص الحاد في لقاحات الأطفال.

وفي ثاني تحذير لهما خلال أقل من شهر أوضحت المنظمتان الدوليتان، في بيان مشترك نشر الجمعة عبر موقعيهما الرسميين، أن أكثر من 250 ألف طفل وطفلة في ليبيا معرضون لخطر الإصابة بأمراض؛ بسبب النقص الحاد في اللقاحات الأساسية، وهو ما يهدد صحة الأطفال في ليبيا.

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