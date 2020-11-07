«الأرصاد»: تقلبات جوية وسقوط أمطار على شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 11:43 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود اليوم السبت، تقلبات جوية توثر على مناطق شمال شرق ليبيا، ومناطق الخليج مصحوبة بسحب رعدية وسقوط أمطار.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتراوح الأمطار بين جيدة وغزيرة خاصة على المنطقة الممتدة من مرتفعات الجبل الأخضر حتى امساعد، مما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة، أحيانا على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر حيث يتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار.

وتتكاثر السحب على أغلب مناطق الساحل الغربي خاصة المنطقة المتمدة من طرابلس إلى سرت، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسط قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

كما توقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال بين 20 و25 درجة ولا تتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتتراوح بين 22 و26 درجة على مناطق الوسط والجنوب.

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