وفاة رئيس قسم التعقيم بمستشفى الهضبة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 12:22 صباحا
مستشفى الهضبة الخضراء العام. (أرشيفية: الإنترنت)

نعي مستشفى الهضبة الخضراء العام، الجمعة، رئيس قسم التعقيم د.عياد علي جبريل الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس «كورونا». 

وقال المستشفي في بيان، «نتقدم لخالص العزاء وصادق المواساة في الزميل د.عياد علي جبريل رئيس قسم التعقيم شهيد الواجب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته».

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق آخر حصيلة يومية، وتماثل 514 مصابا للشفاء في حين توفى 8 آخرين، حسب بيان المركز.

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