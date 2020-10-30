«صحة الوفاق» تعلن وفاة رئيسة قسم التعقيم بمستشفى الزهراء جراء «كورونا»

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

نعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، رئيسة قسم التعقيم بمستشفى الزهراء مبروكة الصويعي، التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»:«نعزي أنفسنا وكل العاملين بوزارة الصحة والأطقم الطبية والطبية المساعدة في وفاة شهيدة الواجب مبروكة الصويعي»، وأشارت إلى أن الصويعي كانت «قامة من قامات مستشفى الزهراء وأحد أعمدة المستشفى ومن بين المؤسسين».

والأثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة وفاة مدير مستشفى القربولي السابق الدكتور محمد حقيف؛ جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

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وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عديد العناصر الطبية في ليبيا بفيروس «كورونا»، حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة مطلع سبتمبر الماضي إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية بالفيروس، كما تأكد خلال نفس الفترة إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج.

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.ِ