«صحة الوفاق» تعلن وفاة مدير مستشفى القربولي السابق محمد حقيف بعد إصابته بفيروس كورونا

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني (الإنترنت).

قدمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، العزاء في «وفاة وفقد شهيد الواجب الدكتور محمد حقيف، مدير مستشفى القربولي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا» المستجد.

وقالت الوزارة: «نعزي أنفسنا وكل العاملين بوزارة الصحة والأطقم الطبية والطبية المساعدة في وفاة وفقد شهيد الواجب الدكتور محمد حقيف مدير مستشفى القربولي السابق بسبب فيروس كورونا»، وفق ما نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» منذ قليل.

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وأضافت الوزارة: «نسأل الله أن يتقبله برحمته و يلهم أهله وزملاءه وكل محبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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