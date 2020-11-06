السيسي يطالب بـ«استغلال قوة الدفع» الحالية في الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 10:29 مساء
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال لقاء في قصر الاتحادية اليوم الجمعة. (الرئاسة المصرية)

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تطورات الأزمة الليبية، خلال لقاء بقصر الاتحادية اليوم الجمعة.

ونقل بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عن السيسي تأكيده «أهمية استغلال قوة الدفع التي تولدت خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للملف الليبي وفق مقررات مسار برلين وإعلان القاهرة وتثبيت وقف إطلاق النار».

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وشدد السيسي على ضرورة «ووقف التدخلات الخارجية ونقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الأراضي الليبية»، وفق البيان الرئاسي.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات قضية سد النهضة، والأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن، حيث تم التوافق على التمسك بالتسوية السياسية الشاملة للتعامل مع تلك القضايا على نحو يحافظ على المؤسسات الوطنية ويصون سيادة ووحدة الأراضي ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة سعياً لاستعادة الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للشعوب.

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