بيت المال: نرحب بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية «بشروط لا يمكن التنازل عنها»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 08:43 مساء
آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال، بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5)، ولكن «بشروط لا يمكن التنازل عنها»، أولها خروج الفاغنر والجنجاويد من الأراضي الليبية، ورجوع باقي القوات من حيث أتت.

ونقلت الصفحة الرسمية للغرفة على فيسبوك، عن بيت المال نفيه «كل ما يشاع من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، بأننا نرفض الحلول السياسية والحوارات التي يخوضها زملاؤنا العسكريون الشرفاء».

وتابع «نؤكد ترحيبنا بنتائج اللجنة العسكرية (5+5) بشروط لا يمكن التنازل عنها، أولها خروج الفاغنر والجنجاويد من الأراضي الليبية، ورجوع باقي القوات من حيث أتت».

ننشر نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

والثلاثاء الماضي، أعلنت البعثة الأممية، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اختتمت اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، توصلت اللجنة في أول اجتماع لها داخل ليبيا، الذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات ضرورية لجسمك.. تعرف إليها