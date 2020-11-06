بيت المال: نرحب بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية «بشروط لا يمكن التنازل عنها»

آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العميد إبراهيم بيت المال، بنتائج اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5)، ولكن «بشروط لا يمكن التنازل عنها»، أولها خروج الفاغنر والجنجاويد من الأراضي الليبية، ورجوع باقي القوات من حيث أتت.

ونقلت الصفحة الرسمية للغرفة على فيسبوك، عن بيت المال نفيه «كل ما يشاع من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، بأننا نرفض الحلول السياسية والحوارات التي يخوضها زملاؤنا العسكريون الشرفاء».

وتابع «نؤكد ترحيبنا بنتائج اللجنة العسكرية (5+5) بشروط لا يمكن التنازل عنها، أولها خروج الفاغنر والجنجاويد من الأراضي الليبية، ورجوع باقي القوات من حيث أتت».

ننشر نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

والثلاثاء الماضي، أعلنت البعثة الأممية، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اختتمت اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، توصلت اللجنة في أول اجتماع لها داخل ليبيا، الذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.