إيطاليا تدعو لحماية الحوار الليبي من «التدخلات الخارجية»

وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو (أرشيفية: الإنترنت).

أعربت إيطاليا عن ترحيبها بنتائج جلسة العمل الأخيرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي اختتمت أعمالها في مدينة غدامس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية في روما مساء الخميس.



وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان «هذه خطوات تقدم مهمة أخرى نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، من أجل تحقيق الهدف النهائي وهو إعادة السلام والأمن إلى البلاد»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» ورأت أن «الحوار الليبي الداخلي يثبت فعاليته وينبغي حمايته من التدخلات الخارجيية، وأيضًا في ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي القادم» في تونس.

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وأجرى وفداا لجنة العشرة التي تضم اعضاء من قوات القيادة العامة وقوات الوفاق الوطني أول محادثات عسكرية مباشرة داخل ليبيا بمدينة غدامس أسفرت عن اتفاق بشان تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقارها، وسحب جميع القوات من خطوط التماس. ومهد للاجتماع باتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف.