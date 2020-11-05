صيانة وتأهيل بئر مياه بمخيم لنازحي تاورغاء جنوب بني وليد

عملية الصيانة لبئر المياه بمخيم نازحي تاورغاء في منطقة 51 جنوب بني وليد. (الإنترنت)

قام مكتب المشروعات ببلدية بني وليد وشركة المياه والصرف الصحي بالمدينة بني وليد، بعملية صيانة وتأهيل بئر المياه الموجود بمخيم لنازحي تاورغاء بمنطقة 51 جنوب المدينة.

وقال مدير مكتب المتابعة ببلدية بني وليد، زايد أبوقدندش لـ«بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة تمت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني.

وذكر أبوقدندش أن أعمال الصيانة تأتي ضمن جهود البلدية التي تهدف إلى تعزيز وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والنازحين المتواجدين في المدينة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

يشار إلى إن منظومة النهر الصناعي قامت بقطع المياه على مدينة بني وليد منتصف شهر أكتوبر الماضي بسبب كثرة التوصيلات غير القانونية التي أدت إلى نقص معدل انسياب مياه النهر، ما أدى إلى نقص المياه وارتفاع أسعار صهاريج المياه التي تجاوزت 120 دينارًا للصهريج الواحد.