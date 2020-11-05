اختتام الدورة التدريبية الثانية بمجال «مكافحة الشغب والقنص» بمقر إدارة إنفاذ القانون في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 04:55 مساء
مسؤولي الشركة البريطانية ووزارة الداخلية مع عناصر إدارة انفاذ القانون المستهدفين بالدورة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية الثانية في مجال «مكافحة الشغب والقنص» صباح اليوم الخميس، بمقر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية جرى تنظيمها بإشراف شركة «روز بارتنز» البريطانية للاستشارات الأمنية, وبحضور رئيس الإدارة وعدد من الضباط.

وأشارت إلى أن الدورة تأتي «ضمن سلسلة من الدورات التدريبية في إطار التنسيق والتعاون مع شركة روز بارتنز البريطانية للاستشارات الأمنية للرفع من كفاءة أعضاء ومنتسبي وزارة الداخلية في العمل الأمني».

وتخلل حفل اختتام الدورة التدريبية الثانية توزيع شهادات على المتدربين لإكمال البرنامج التدريبي، بحسب الوزارة.

- اختتام الدورة التدريبية الأولى بمجال القنص لعناصر من إدارة إنفاذ القانون في طرابلس
- اتفاق مبدئي بين «داخلية الوفاق» وشركة روز البريطانية للتعاون في مجال الدعم والتقييم الاستراتيجي

وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن اختتام فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال القنص التي نظمتها لعدد من منتسبي إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

ووقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اتفاقا مبدئيا مع شركة روز للاستشارات البريطانية في 27 يناير الماضي، للتعاون بين الوزارة والشركة في عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الاستراتيجي.

عناصر إدارة انفاذ القانون المستهدفين بالدورة. (وزارة الداخلية)
مسؤولي الشركة البريطانية وعناصر إدارة انفاذ القانون المستهدفين بالدورة. (وزارة الداخلية)
عناصر إدارة انفاذ القانون المستهدفين بالدورة. (وزارة الداخلية)
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