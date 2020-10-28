اختتام الدورة التدريبية الأولى بمجال القنص لعناصر من إدارة إنفاذ القانون في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 04:32 مساء
منتسبو إدارة إنفاذ القانون في طرابلس المشاركين في دورة القنص. (وزارة الداخلية)

اختتمت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال القنص التي نظمتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لعدد من منتسبي إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي الوزارة بالعمل الأمني.

وأوضحت الوزارة أن الدورة التي جرت فعالياتها بمقر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس جرت «بإشراف شركة روز للتدريب والاستشارات الأمنية».

وأشارت الوزارة إلى أن حفل اختتام الدورة التدريبية حضره رئيس إدارة إنفاذ القانون، وممثلون عن شركة روز من مدربين ومشرفين، وعدد من الضباط بالإدارة. وتخلل الحفل توزيع شهادات على المتدربين لإنهاء البرنامج التدريبي الأول.

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