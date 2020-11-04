مدير مستشفى إمحمد المقريف يلتقي مدير أمن الهلال النفطي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 06:01 مساء
مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، فتحي الحرنة، مع مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة, 4 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

التقى مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة، يوم أمس الثلاثاء، بمكتبه بالمستشفى مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة.

وجرى خلال اللقاء زيارة ميدانية لأعمال التطوير والصيانة في الأقسام الطبية بالمستشفى، والتي تقوم بها شركة جسر البحر المتوسط القابضة المكلفة من قبل الجيش الليبي التابع للقيادة العامة.

وأشاد العقيد إيهاب الكزة بعمليات التطوير والصيانة في مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، متمنيا لإدارة المستشفى دوام التوفيق والنجاح في تسيير الأعمال.

مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، فتحي الحرنة، مع مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة, 4 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، فتحي الحرنة، مع مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة, 4 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
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