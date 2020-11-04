مدير مستشفى إمحمد المقريف يلتقي مدير أمن الهلال النفطي في أجدابيا

مدير مستشفى إمحمد المقريف يلتقي مدير أمن الهلال النفطي في أجدابيا
أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 06:01 مساء
مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، فتحي الحرنة، مع مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة, 4 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
التقى مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة، يوم أمس الثلاثاء، بمكتبه بالمستشفى مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة.
وجرى خلال اللقاء زيارة ميدانية لأعمال التطوير والصيانة في الأقسام الطبية بالمستشفى، والتي تقوم بها شركة جسر البحر المتوسط القابضة المكلفة من قبل الجيش الليبي التابع للقيادة العامة.
وأشاد العقيد إيهاب الكزة بعمليات التطوير والصيانة في مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، متمنيا لإدارة المستشفى دوام التوفيق والنجاح في تسيير الأعمال.
مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، فتحي الحرنة، مع مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة, 4 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، فتحي الحرنة، مع مدير أمن مديرية الهلال النفطي العقيد إيهاب بوخريص الكزة, 4 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)