ضخ 78 مليون لتر من وقود الديزل والبنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي

ناقلة الغاز الكونكورد أثناء تفريغ حمولتها على الرصيف النفطي بميناء بنغازي. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الثلاثاء، ضخ 78 مليون لتر من وقود الديزل والبنزين بخزناتها في مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي، إضافة إلى كميات من غازي الطهي خلال الأيام الماضية.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن منصة الرصيف النفطي بميناء بنغازي شهدت في 27 أكتوبر الماضي «عمليات ضخ وتفريغ (1601) متر مكعب من غاز الطهي» من ناقلة الغاز الكونكورد (caz concord).

وأضافت الشركة أن شحنة الغاز تلتها شحنة أخرى تقدر بنحو 40 مليون لتر من وقود البنزين جرى تفريغها بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار يوم السبت 31 أكتوبر الماضي، التي كانت على متن ناقلة الوقود (KEREL).

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن «ناقلة الوقود أوشين غولد (OCEAN GOLD) تتأهب لمغادرة منصة الرصيف النفطي بعد أن استودعت بخزانات الشركة 38 مليون لتر من وقود الديزل».

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن هذه العمليات تأتي ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية وإدارة عمليات منطقة بنغازي.