المشير حفتر يصدر قرارا باعتبار الفريق بوخمادة «شهيدا بالقوات المسلحة»

آمر إدارة القوات الخاصة الراحل الفريق ونيس بوخمادة، (أرشيفية : القيادة العامة)

أصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي باعتبار آمر إدارة القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة الراحل الفريق ونيس بوخمادة «شهيدا بالقوات المُسلحة».

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة عبر صحفتها بموقع «فيسبوك» إن القرار جاء نظرا لما قدمه الفريق ونيس بوخمادة «في الحرب على الإرهاب التي خاضها بشجاعة منقطعة النظير رفقةَ أبطال القوات المُسلحة في محاور القتال المُختلفة».

- قرار استثنائي بترقية بوخمادة لرتبة فريق

وفي وقت سابق قرر رئيس مجلس النواب، «القائد الأعلى للجيش الوطني» عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في بيان، إن صالح أصدر قرارا استثنائيا، بشأن ترقية بوخمادة لرتبة فريق «تقديرا لمواقفه الوطنية وجهوده العسكرية التي بذلها في الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب والفوضى في البلاد».

وتوفي بوخمادة أول من أمس، متأثراً بوعكة صحية، ونعته القيادة العامة، كما قاد المشير خليفة حفتر، اليوم، وفدا لتقديم واجب العزاء إلى أسرة بوخمادة، في منزلهم بمنطقة المقزحة.