انتشال جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة بحي الأندلس

انتشال جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة داخل البحر بحي الأندلس, 31 أكتوبر 2020. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، طرابلس، انتشال جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة داخل البحر بحي الأندلس.

وقال بيان للهيئة اليوم، إن وحدة الإنقاذ البحري للهيئة بحي الأندلس انتشلت جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة داخل البحر، في حضور تحقيق مركز شرطة حي الأندلس.

وبحسب البيان تم تسليم الجثة لجهاز الإسعاف والطوارئ.

انتشال 3 جثث مجهولة ملقاة بوادي مقراوة شمال بني وليد

ويوم الخميس، 22 أكتوبر الحالي، انتشل فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، ثلاث جثث مجهولة الهوية عُـثر عليها ملقاة في وادي مقراوة بالمدخل الشمالي لبني وليد.

انتشال جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة داخل البحر بحي الأندلس, 31 أكتوبر 2020. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

انتشال جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة داخل البحر بحي الأندلس, 31 أكتوبر 2020. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

انتشال جثة مجهولة الهوية لمهاجر غير شرعي غارقة داخل البحر بحي الأندلس, 31 أكتوبر 2020. (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)