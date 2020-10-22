انتشال 3 جثث مجهولة ملقاة بوادي مقراوة شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 22 أكتوبر 2020, 03:45 مساء
الجثامين التي عثر عليها ملقاة بوادي مقراوة بالمدخل الشمالي لبني وليد. (الإنترنت)

انتشل فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، اليوم الخميس، ثلاث جثث مجهولة الهوية عثر عليها ملقاة في وادي مقراوة بالمدخل الشمالي لبني وليد.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«ـبوابة الوسط» إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل الجثث بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيه بلاغا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة أن الجثث جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، موضحا أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

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